Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:42, 30 января 2026Ценности

Стала известна личность жениха Анастасии Решетовой

Super: Модель Решетова выходит замуж за сына бизнесмена Ары Абрамяна Владислава
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выходит замуж за сына бизнесмена в строительной сфере Ары Абрамяна Владислава. Об этом сообщает Super.

Анонимный источник, приближенный к манекенщице, подтвердил данную информацию и рассказал о личности жениха знаменитости. Так, выяснилось, что 33-летний наследник президента «Союза армян России» увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Кроме того, он является владельцем семейного особняка в Барвихе, стоимость которого составляет 80 миллионов долларов.

О помолвке Решетовой стало известно 22 января. Модель в соцсетях опубликовала фото, на котором показала кольцо с крупным камнем на безымянном пальце, а также букет белых роз.

Решетова состояла в отношениях с Тимати с января 2014 года. В 2019-м у пары родился сын Ратмир, а в 2020 году они расстались. Решетову также подозревали в тайном романе с бывшим мужем певицы Алсу, азербайджанским бизнесменом Яном Абрамовым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путину приехать в Киев

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Apple подняла цены в России

    В прибывшем в Россию укропе нашли наркотик

    Стала известна личность жениха Анастасии Решетовой

    Открывший огонь по россиянке подросток рассказал о принятом решении

    В Кремле рассказали о динамике боев на фронте

    Постпред США при НАТО заявил о скором прояснении вопроса по территориям Украины

    Россиянин поставил на четыре матча Лиги чемпионов и выиграл 3,4 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok