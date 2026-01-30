Стала известна личность жениха Анастасии Решетовой

Super: Модель Решетова выходит замуж за сына бизнесмена Ары Абрамяна Владислава

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выходит замуж за сына бизнесмена в строительной сфере Ары Абрамяна Владислава. Об этом сообщает Super.

Анонимный источник, приближенный к манекенщице, подтвердил данную информацию и рассказал о личности жениха знаменитости. Так, выяснилось, что 33-летний наследник президента «Союза армян России» увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Кроме того, он является владельцем семейного особняка в Барвихе, стоимость которого составляет 80 миллионов долларов.

О помолвке Решетовой стало известно 22 января. Модель в соцсетях опубликовала фото, на котором показала кольцо с крупным камнем на безымянном пальце, а также букет белых роз.

Решетова состояла в отношениях с Тимати с января 2014 года. В 2019-м у пары родился сын Ратмир, а в 2020 году они расстались. Решетову также подозревали в тайном романе с бывшим мужем певицы Алсу, азербайджанским бизнесменом Яном Абрамовым.