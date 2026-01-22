Реклама

Бывшая возлюбленная Тимати объявила о помолвке

Модель Анастасия Решетова объявила о помолвке на фото с кольцом
Екатерина Ештокина

Фото: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова объявила о помолвке. Кадры появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица поделилась фото в кремовом шелковом платье на фоне моря. При этом звезда продемонстрировала кольцо с крупным камнем на безымянном пальце, а также букет белых роз. «Да!» — подписала она пост.

Решетова состояла в отношениях с Тимати с января 2014 года. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, а в 2020 году они расстались.

В декабре 2025 года Решетова ответила женщинам, которые критикуют ее внешность. Тогда модель возмутилась, что ее подозревают в использовании новых филлеров и фотошопа.

