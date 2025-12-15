Реклама

18:22, 15 декабря 2025Ценности

Решетова ответила критикующим ее внешность женщинам

Модель Решетова ответила критикующим ее внешность женщинам, что рада быть разной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила женщинам, которые критикуют ее внешность. Соответствующие высказывания появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица поделилась кадрами с новой фотосессии. На них она предстала в черном кожаном наряде и с массивным колье, украшенным бриллиантами.

Решетова отметила, что на этих снимках ей очень нравится ее внешность. Однако в то же время она упомянула женщин, которые обвиняют ее в использовании ретуши и фильтров. «Стоит написать о том, как довольна тем, как я выгляжу, так сразу толпа неуверенных в себе женщин начинает приписывать мне новые филлеры, кучу фотошопа и без конца сравнивать меня с другими девушками. Суть в том, что я себя никогда ни с кем не сравниваю и выгляжу как хочу я! Я радуюсь возможности быть разной и яркой. Чего и вам желаю!» — заявила знаменитость.

Ранее Хирург Денис Агапов раскрыл предполагаемую стоимость пластики Решетовой.

