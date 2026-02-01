Реклама

Подозреваемый в убийстве 18-летней котоняни признал вину

Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки на юго-востоке Москвы признал вину
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки котоняни на юго-востоке российской столицы признал вину. Об этом сообщил ГСУ СК России по Москве в своем Telegram-канале.

«В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания по обстоятельствам преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник, 2 февраля, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что расправа произошла из-за решения 18-летней девушки расстаться. Молодой человек пришел к ней домой и попытался возобновить отношения, а когда получил отказ, повалил ее на пол и стал душить. Через сутки молодой человек сам сдался полиции.

