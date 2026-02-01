Реклама

Появилось видео поражения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ ударными дронами со Starlink

ВС РФ ударили дронами со Starlink по истребителям F-16 и Су-27 на аэродроме ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Северный Ветер» / Telegram

ВС РФ поразили истребители F-16 и Су-27, а также радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи ударных дронов БМ-35 со Starlink, находившиеся на аэродроме города Миргород Полтавской области. Об этом стало известно из видео бойцов российской группировки войск «Север», опубликованного в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» («РВ»), российские войска в последние дни активно используют такие БПЛА в целях разведки и для выбора целей будущих атак. Дроны БМ-35 на спутниковом управлении развивают скорость 150-200 километров в час, в то время как обысные дроны-разведчики могут разогнаться максимум до 40-60 километров в час.

Кроме того, пишет «РВ», за работой БПЛА БМ-35 следят OSINT-аналитики противника. «Среди целей — два истребителя Су-27 и один F-16 (списанный). Однако радары, вероятно, настоящие», — подтверждают они.

Аналитики полагают, что ВС России при использовании ударных БМ-35 придерживаются тактики, аналогичной украинским подразделениям «Призрак», совершающим попытки налетов на объекты на территории Донбасса и Крыма. «И это реальная проблема для Украины», — заключают они.

Ранее стало известно, что в российских войсках придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны.

