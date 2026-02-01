Реклама

Президенту Литвы не дали слова на открытии ярмарки

Президенту Литвы Науседе не дали слова на открытии книжной ярмарки
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президенту Литвы Гитанасу Науседе не дали слово на открытии книжной ярмарки в Вильнюсе. Об этом сообщает национальная публичная телерадиовещательная компания Литвы LRT в Telegram-канале.

«Мотивы такого решения были озвучены еще в сентябре, когда министром культуры стал представитель партии "Заря Нямунаса" Игнотас Адомавичюс. Это решение вызвало протесты в культурном сообществе», — отмечается в материале издания.

Адомавичюс вызвал скандал в Литве, отказавшись отвечать на вопрос «Чей Крым». Глава ведомства сослался, что этот вопрос не находится в компетенции его ведомства, однако это вызвало недовольство в правительстве республики.

Ранее бывший помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского и экс-депутат Госдумы Василий Власов рассказал о пророчестве основателя партии о будущем разделе Украины. Он напомнил, что политик предсказал присоединение Россией новых регионов, так как однажды разрезал ножом торт в виде карты Украины.

