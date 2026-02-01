Реклама

13:09, 1 февраля 2026Россия

Бывший помощник Жириновского раскрыл его пророчество о разделе Украины

Экс-депутат Власов напомнил о разрезании Жириновским торта в виде карты Украины
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Известный своими политическими прогнозами основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал присоединение Россией новых регионов, так как однажды разрезал ножом торт в виде карты Украины. Об этом рассказал бывший помощник политика экс-депутат Госдумы Василий Власов, передает «АиФ».

«Мне очень запомнилась история с тортом в виде Украины, который был покрыт кремом в цветах украинского флага. Владимир Вольфович разрезал этот торт ножом, отделив границу тех территорий, которые должны войти в состав России. Тогда речь шла о Крыме, ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье», — напомнил политик.

Власов также подчеркнул — Жириновский был уверен, что урегулирование украинского конфликта является вопросом глобальной геополитики. Поэтому им будут заниматься президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Бывший депутат напомнил, что Жириновский также успешно предсказал и многие события на Ближнем Востоке.

Ранее в сети вспомнили, что Жириновский предсказывал окончание специальной военной операции в 2026 году. Политик рассуждал, что в ходе украинского конфликта будет несколько «острых фаз», однако конфликт завершится уже в 2026 году. Кроме того, политик в том же предсказании рассуждал о грядущем сломе мировой политической системы.

