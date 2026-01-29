Реклама

08:04, 29 января 2026

В России вспомнили слова Жириновского о дате окончания СВО

«МК»: Жириновский предсказывал окончание СВО в 2026 году
Марк Леонов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Известный своими политическими прогнозами основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал окончание специальной военной операции (СВО) в 2026 году. Слова Жириновского о дате прекращения боевых действий вспомнили авторы портала МК.

По утверждению издания, политик рассуждал, что в ходе СВО будет несколько «острых фаз», однако конфликт завершится уже в 2026 году. Кроме того, портал сообщает, что Жириновский в том же предсказании рассуждал о грядущем сломе мировой политической системы.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.

