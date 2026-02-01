Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:50, 1 февраля 2026Путешествия

Пропавшего в Таиланде владельца наркошопа из России расчленили и закопали в пяти местах

Пропавшего в Таиланде россиянина Емельянова расчленили и закопали в пяти местах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: R.Narong / Shutterstock / Fotodom  

Россиянина Михаила Емельянова из Санкт-Петербурга, пропавшего в Таиланде в начале января, расчленили и закопали в пяти разных местах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что останки 30-летнего Емельянова нашли возле пруда Сой Пхаттанакан в Паттайе. Похитители требовали у семьи россиянина 120 тысяч долларов (9,1 миллиона рублей) в качестве выкупа. Приехавшая в Таиланд мать жертвы нашла нужную сумму, однако, по данным Telegram-канала Baza, злоумышленники перестали выходить на связь.

Полиции удалось задержать одного подозреваемого — им оказался иностранец. Предполагается, что с Емельяновым расправились из-за долга. Ведется расследование.

Емельянов содержал наркошоп в Таиланде вместе с партнером, с которым у него возникали разногласия. По словам матери Михаила, мужчина опасался за свою жизнь. Перед запланированной в Бангкоке встречей он попросил начать его розыск, если в течение двух часов не выйдет на связь. Несмотря на это, мужчина бесследно пропал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Первая ракетка мира выиграл Australian Open

    В письмах Эпштейна нашли восхищение украинской коррупцией

    Пропавшего в Таиланде владельца наркошопа из России расчленили и закопали в пяти местах

    Лавров указал на желание Европы вбить клин в отношения России и США

    Медведев вспомнил про якобы отправленные Трампом к побережью России подлодки

    Попытка удлинить пенис погубила миллиардера

    Медведев заявил о судьбе Зеленского словами «Аннушка уже разлила масло»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok