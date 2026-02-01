Пропавшего в Таиланде владельца наркошопа из России расчленили и закопали в пяти местах

Пропавшего в Таиланде россиянина Емельянова расчленили и закопали в пяти местах

Россиянина Михаила Емельянова из Санкт-Петербурга, пропавшего в Таиланде в начале января, расчленили и закопали в пяти разных местах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что останки 30-летнего Емельянова нашли возле пруда Сой Пхаттанакан в Паттайе. Похитители требовали у семьи россиянина 120 тысяч долларов (9,1 миллиона рублей) в качестве выкупа. Приехавшая в Таиланд мать жертвы нашла нужную сумму, однако, по данным Telegram-канала Baza, злоумышленники перестали выходить на связь.

Полиции удалось задержать одного подозреваемого — им оказался иностранец. Предполагается, что с Емельяновым расправились из-за долга. Ведется расследование.

Емельянов содержал наркошоп в Таиланде вместе с партнером, с которым у него возникали разногласия. По словам матери Михаила, мужчина опасался за свою жизнь. Перед запланированной в Бангкоке встречей он попросил начать его розыск, если в течение двух часов не выйдет на связь. Несмотря на это, мужчина бесследно пропал.