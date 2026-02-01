Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:10, 1 февраля 2026Россия

Российские военные вручили сослуживцу сладкий подарок с помощью дрона

РИА Новости: Российские военные отправили сослуживцу подарок с помощью дрона
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на константиновском направлении в зоне специальной военной операции поздравили сослуживца, который выполнял боевые задачи в тылу, с днем рождения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на командира отделения беспилотных систем с позывным Балас.

«Мы с пацанами скинулись чем могли — шоколадки, газировка, кто бутылку дал. Через FPV-дрон отправили эту посылку человеку и по радиосвязи поздравили его», — поделился подробностями Балас.

В сладкий подарок для товарища вошли: две шоколадки Bounty, мюсли, две банки сгущенки и пол-литра газировки.

Ранее рядовой армии России при помощи дрона подорвал замаскированное минное поле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря его оперативным действиям для товарищей-штурмовиков был создан безопасный проход.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жгут какие-то травы, собирают воду с трупов». На Украине заподозрили Ермака в пристрастии к магическим ритуалам

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В европейском городе наступил «картофельный потоп»

    Американские инвесторы разработали новую стратегию из-за Трампа

    В нападении США на Иран увидели пользу для России

    Преимущество российского Су-57 над американским F-35 объяснили

    Российские военные вручили сослуживцу сладкий подарок с помощью дрона

    ЕС предрекли раскол из-за конфликта Каллас и фон дер Ляйен

    На Западе назвали максималистскими притязания ЕС по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok