Российские военные вручили сослуживцу сладкий подарок с помощью дрона

РИА Новости: Российские военные отправили сослуживцу подарок с помощью дрона

Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на константиновском направлении в зоне специальной военной операции поздравили сослуживца, который выполнял боевые задачи в тылу, с днем рождения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на командира отделения беспилотных систем с позывным Балас.

«Мы с пацанами скинулись чем могли — шоколадки, газировка, кто бутылку дал. Через FPV-дрон отправили эту посылку человеку и по радиосвязи поздравили его», — поделился подробностями Балас.

В сладкий подарок для товарища вошли: две шоколадки Bounty, мюсли, две банки сгущенки и пол-литра газировки.

Ранее рядовой армии России при помощи дрона подорвал замаскированное минное поле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря его оперативным действиям для товарищей-штурмовиков был создан безопасный проход.