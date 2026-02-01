Реклама

Российский рядовой подорвал минное поле ВСУ с помощью дрона

Рядовой Жариков подорвал с помощью дрона замаскированное минное поле ВСУ
Екатерина Щербакова
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Гвардии рядовой Вооруженных сил (ВС) России Илья Жариков подорвал замаскированное минное поле Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое мешало продвижению российских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Рядовой мгновенно оценил угрозу для боевых товарищей с воздуха и, понимая, что ожидание саперов сорвет наступление, принял решение уничтожить минно-взрывное ограждение самостоятельно.

«Получив информацию о том, что личный состав штурмовой группы находится на безопасном удалении, гвардии рядовой Жариков уничтожил минно-взрывное заграждение с применением беспилотной системы типа FPV», — отметили в Минобороны.

Благодаря действиям рядового, минное поле было частично уничтожено, а для штурмовиков создан безопасный проход.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ.

