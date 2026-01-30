Реклама

12:16, 30 января 2026Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского катера

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе специальной военной операции.

Речь идет о безэкипажном катере. Украинские войска используют морские дроны при попытках нанесения ударов по объектам российской портовой инфраструктуре.

28 января Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видеозапись уничтожения украинского безэкипажного катера. Он указал, что речь шла о катере — носителе FPV-беспилотников.

30 января Минобороны также рассказало о продвижении российских войск «на земле». Военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Терноватое Запорожской области.

