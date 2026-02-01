Трамп допустил захват Канады Китаем, если они заключат торговую сделку

Китай захватит Канаду, если Оттава заключит торговое соглашение с Пекином. Такое развитие событий допустил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

«Если они заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой», — сказал он.

До этого Трамп предупредил Великобританию и Канаду об опасности сотрудничества с Китаем. «Это очень опасно для них. А для Канады еще опаснее вести дела с Китаем», — подчеркнул глава Белого дома, комментируя визит британского премьер-министра Кира Стармера в Пекин.

Ранее президент США назвал премьера Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.