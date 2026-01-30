Реклама

04:08, 30 января 2026

Трамп предупредил Британию и Канаду об опасности

Трамп: Сотрудничество с Китаем опасно для Великобритании и Канады
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп предупредил Великобританию и Канаду об опасности сотрудничества с Китаем. Его слова приводит ТАСС.

Так политик прокомментировал визит британского премьер-министра Кира Стармера в КНР. «Это очень опасно для них. А для Канады еще опаснее вести дела с Китаем», — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что у Канады «плохи дела», однако это не повод сближаться с Китаем. Трамп сказал, что хорошо знает лидера КНР Си Цзиньпина, однако Пекин он назвал серьезным препятствием. Президент пошутил, что Китай может даже запретить Канаде играть в хоккей.

Ранее Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.

