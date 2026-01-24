Трамп назвал иностранного лидера «губернатором» и пригрозил огромными пошлинами

Трамп назвал премьера Канады Карни губернатором и пригрозил стране пошлинами

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил стране 100-процентными торговыми пошлинами. Заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

«Если губернатор Карни думает, что он может сделать Канаду «пунктом выгрузки» для товаров и продукции, поставляемых Китаем в США, то он глубоко заблуждается», — написал он.

Американский лидер добавил, что если канадские власти заключат торговое соглашение с Китаем, то на все поступающие из Канады в США товары будут немедленно наложены 100-процентные пошлины.

Ранее Трамп заявил о готовности принять жесткие ответные меры против европейских стран в случае, если они начнут избавляться от американских облигаций. «У нас на руках все карты», — подчеркнул он.