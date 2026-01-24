Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 24 января 2026Мир

Трамп назвал иностранного лидера «губернатором» и пригрозил огромными пошлинами

Трамп назвал премьера Канады Карни губернатором и пригрозил стране пошлинами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марк Карни

Марк Карни. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил стране 100-процентными торговыми пошлинами. Заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

«Если губернатор Карни думает, что он может сделать Канаду «пунктом выгрузки» для товаров и продукции, поставляемых Китаем в США, то он глубоко заблуждается», — написал он.

Американский лидер добавил, что если канадские власти заключат торговое соглашение с Китаем, то на все поступающие из Канады в США товары будут немедленно наложены 100-процентные пошлины.

Ранее Трамп заявил о готовности принять жесткие ответные меры против европейских стран в случае, если они начнут избавляться от американских облигаций. «У нас на руках все карты», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Умер последний министр оборонной промышленности СССР

    18-летнюю российскую самбистку нашли мертвой

    Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета попал на фото

    Трамп назвал иностранного лидера «губернатором» и пригрозил огромными пошлинами

    МИД России назвал военным преступлением убийство медицинской бригады в Херсонской области

    В автомастерской в Краснодаре взорвался баллон

    На Западе рассказали о тяжелом ударе по Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok