Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 1 февраля 2026Мир

Трамп назвал политика-«босса»

Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина боссом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «боссом». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами во время полета во Флориду.

Американского лидера попросили прокомментировать начавшиеся в Китае «чистки» высшего военного руководства и то, насколько этот факт может угрожать Тайваню.

«С моей точки зрения, в Китае есть один босс, и это председатель Си. Именно с ним я имею дело. Председатель Си — это босс. Я очень внимательно слежу за ним, и он пользуется большим уважением в Китае. Он босс», — сказал Трамп, уйдя от ответа на вопрос.

Ранее Трамп в интервью Daily Mail заявил, что почти каждую неделю общается с председателем КНР. Как утверждается, в какой-то момент у Трампа зазвонил телефон, и он прервал интервью, чтобы побеседовать с китайским лидером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали отключать Starlink, чтобы защититься от дронов. Ограничения могут стать преимуществом для России и навредить ВСУ

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Водитель голыми руками потушил загоревшийся на ходу автобус и попал на видео

    Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

    Госдолг Германии достиг рекорда после санкций ЕС против России

    Мошенники начали маскировать вредоносные программы под рабочие

    Трамп назвал политика-«босса»

    Тигр пробрался в центр российского села и утащил с цепи сторожевого пса

    Негативное отношение россиян к Ельцину объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok