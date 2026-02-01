Реклама

05:25, 1 февраля 2026Мир

В европейском городе наступил «картофельный потоп»

Guardian: Жителям Берлина бесплатно раздают картофель из-за рекордного урожая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Жителям Берлина начали бесплатно раздавать картофель в детских садах, школах, церквях и некоммерческих организациях (НКО) из-за самого большого урожая за минувшие 25 лет. Рекорд вызвал переизбыток овощей, ситуацию в европейском городе окрестили «картофельным потопом», передает The Guardian.

Картофель не просто отдают, но и разсылают призывы к гражданам прийти к местам раздачи, чтобы бесплатно его забрать.

«Столовые для бездомных, детские сады, школы, церкви и НКО — вот лишь некоторые из тех, кто наелся досыта. Даже Берлинский зоопарк принял участие в "спасательной операции", забрав тонны картофеля, который в противном случае отправился бы на свалку», — отмечается в статье.

Кроме того, излишки овощной культуры в Берлине настолько велики, что власти решили отправить два грузовика с картофелем на Украину. В то же время в интернете распространяют множество рецептов, что из него приготовить.

Ранее в Великобритании на пляж после шторма вынесло тысячи пакетов сырого картофеля фри. Очевидцы сравнили пляж, покрытый картофелем, с золотыми песками побережья Карибского моря.

