В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на «оспу обезьян»

Пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян» госпитализировали в Домодедовскую больницу Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.
Уточняется, что необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза проводятся.
Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора больница проводит изоляционные мероприятия.
В октябре 2024 года Служба здравоохранения Ганы призвала население страны воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян. Тогда в стране зафиксировали более двух сотен случаев заражения.