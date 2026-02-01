В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на «оспу обезьян»

Пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян» госпитализировали в Домодедовскую больницу Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Уточняется, что необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза проводятся.

Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора больница проводит изоляционные мероприятия.

В октябре 2024 года Служба здравоохранения Ганы призвала население страны воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян. Тогда в стране зафиксировали более двух сотен случаев заражения.