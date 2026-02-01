Реклама

Россия
02:55, 1 февраля 2026Россия

В России предложили ввести отцовский капитал в несколько миллионов рублей

Рыбальченко: Надо ввести отцовский капитал в 2 млн рублей для роста рождаемости
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В России предложили ввести отцовский капитал в размере двух миллионов рублей как дополнительную выплату для многодетных семей. Такая мера, по мнению председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, будет стимулировать рождаемость в стране и укрепит роль отцов, пишет ТАСС.

Рыбальченко отметил, что в многодетных семьях чаще всего вся финансовая ответственность ложится на плечи отца, потому что 40 процентов мам уже не работают. И при всем этом, у мужчин желаемое число детей выше, чем у женщин.

«Смысл отцовского капитала как раз в том, чтобы подчеркнуть роль отца-родителя. Одна из идей, которую я предложил реализовать для отцовского капитала, это чтобы он предоставлялся при рождении трех детей в одной семье — это [поможет] и поддержать устойчивую многодетную семью», — пояснил глава комиссии ОП РФ.

Рыбальченко также добавил, что материнский капитал, хоть и называется семейным, в основном идет как гарантия для матери, такая же практика должна быть применена и к отцам.

Ранее «Лента.ру» собрала большой материал о повышении государственных выплат разным категориям россиян с 1 февраля.

