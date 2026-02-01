Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 1 февраля 2026Россия

В российском регионе из-за атаки беспилотников выбило окна в нескольких квартирах

В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах, об этом сообщил оперативный штаб российского региона.

«В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома», — говорится в публикации. Уточняется, что пострадавших нет, на место прибыли оперативные службы.

Также обломки беспилотника упали на территории частного хутора Трудобеликовский в Красноармейском районе Краснодарского края.

Ранее жители региона сообщили, что слышали от семи до десяти взрывов, а также видели вспышки, работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры

    В российском регионе из-за атаки беспилотников выбило окна в нескольких квартирах

    Власти Ирана опубликовали обновленный список жертв беспорядков

    В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

    Директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связи с Эпштейном

    Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов

    Глава Николаевской области выступил с неутешительным прогнозом для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok