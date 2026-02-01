В российском регионе из-за атаки беспилотников выбило окна в нескольких квартирах

В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах, об этом сообщил оперативный штаб российского региона.

«В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома», — говорится в публикации. Уточняется, что пострадавших нет, на место прибыли оперативные службы.

Также обломки беспилотника упали на территории частного хутора Трудобеликовский в Красноармейском районе Краснодарского края.

Ранее жители региона сообщили, что слышали от семи до десяти взрывов, а также видели вспышки, работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

