ВСУ попытались ударить по российскому региону

Shot: ВСУ попытались атаковать Краснодарский край, раздалось около 10 взрывов

Вечером 1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку нанести удар по российскому региону — несколько взрывов раздалось в небе над Краснодарский краем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Сирены воздушной опасности начали выть около 17:00. Затем местные жители услышали "серию гулких взрывов"», — говорится в сообщении. Кроме того, они увидели несколько вспышек. Всего прогремело от 7 до 10 взрывов. Согласно предварительным данным, сейчас в регионе работает система противовоздушной обороны. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Незадолго до взрывов в акватории Черного моря был замечен американский самолет-разведчик. Как пишет Shot, не исключено, что он занимался разведдеятельностью в интересах Киева.

26 января самолет-разведчик США P-8A Poseidon был замечен недалеко от Мурманска.