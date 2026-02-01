Реклама

В Таиланде двух россиян арестовали по делу о расправе над соотечественником

Зарина Дзагоева
Фото: Mailee Osten-Tan / Getty Images

Правоохранительные органы в Таиланде арестовали двух россиян по делу о расправе над соотечественником Михаилом Емельяновым. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Уточняется, что арестованы 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. Емельянов встретился с ними перед тем, как исчез. Подозреваемых нашли в гостинице Бангкока почти месяц спустя. Их удалось обнаружить с помощью записей с камер видеонаблюдения рядом с местом, где закопали останки Емельянова.

Полиция установила, что Демидов и Маскалев наняли двух тайцев, которые должны были делать вид, что ищут пропавшего мужчину для отвлечения внимания. Арестованным предъявили обвинения в расправе, сокрытии останков и требовании выкупа у родных жертвы.

Емельянов содержал наркошоп в Таиланде вместе с партнером, с которым у него возникали разногласия. По словам матери Михаила, мужчина опасался за свою жизнь. Перед запланированной в Бангкоке встречей он попросил начать его розыск, если в течение двух часов не выйдет на связь. Несмотря на это, мужчина бесследно пропал, а спустя почти месяц был найден расчлененным.

