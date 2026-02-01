Реклама

11:52, 1 февраля 2026

Варианты завершения СВО оценили

Профессор Безруков: Россия может остановить СВО, лишив Украину выхода к морю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия может остановить специальную военную операцию (СВО) после лишения Украины выхода к Черному морю, так как это позволит выполнить задачу по уничтожению военного потенциала Киева. Об этом заявил полковник внешней разведки в отставке и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков в подкасте «Smarent Pro недвижимость».

«На Украине не должно быть ни военного, ни экономического, ни человеческого потенциала, из которого в будущем можно слепить врага. То, что останется от Украины, не должно иметь ни выхода к морю, ни базы крупных индустриальных центров по Днепру — Запорожье, Харьков, Николаев, Кривой Рог. Тогда мы можем остановиться», — отметил эксперт.

Безруков также подчеркнул, что России необходимо после завершения украинского кризиса выстроить долгосрочную систему безопасности, которая будет понятна обеим сторонам. При этом он добавил, что Москва должна диктовать условия при ее выработке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад планировал вооруженный конфликт на Украине задолго до его начала. Дипломат указал, что страны НАТО, включая США, провоцировали конфликт между Украиной и Россией с момента получения Киевом независимости в 1991 году. Особенно он отметил роль западных политиков в событиях «оранжевой революции» 2004-2005 годов и Евромайдана 2013-2014 годов.

