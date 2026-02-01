Реклама

13:48, 1 февраля 2026Путешествия

Застрявшим на подъемнике россиянам пришлось прыгать в сугробы

В Подмосковье застрявшие на подъемнике лыжники спрыгнули в сугробы
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье застрявшим на подъемнике горнолыжникам пришлось прыгать в снег с высоты в семь метров, чтобы спастись. Об этом пишет Telegarm-канал Mash.

Подъемник с 50 туристами резко остановился во время 1100-метрового подъема в гору в спортивном парке Степаново Дмитровского района. По словам очевидцев, на спуске в момент инцидента проходила вечеринка, которую организаторы не стали останавливать несмотря на то, что люди нуждались в помощи.

В результате застрявшие провели в подъемнике около двух часов. Их спасли с помощью лестницы, однако некоторые решили самостоятельно спрыгнуть в сугробы. После эвакуации отдыхающим вернули деньги за подъем.

Ранее на горнолыжной трассе в Домбае волк погнался за отдыхающим мужчиной. Инцидент попал на видео.

