15:33, 2 февраля 2026

Анна Пересильд показала новый имидж со словами «у меня все хорошо»

Актриса Анна Пересильд сделала каре и показала новый имидж на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anka.peresild_

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд показала новый имидж со словами «у меня все хорошо». Фото появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя артистка отрезала волосы, сделав каре. Она продемонстрировала гладкую укладку с косым пробором и макияж с черными стрелками на веках и прозрачным блеском на губах.

Также наследница знаменитостей надела укороченную серую кофту с отделанным мехом капюшоном и асимметричную клетчатую юбку. «Новая эра. P.S. У меня все хорошо!» — указала она в подписи.

В январе Анна Пересильд в откровенном образе снялась для отечественного бренда Say no more.

