Дочь Юлии Пересильд в откровенном образе снялась для бренда

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна в откровенном образе снялась для бренда

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд в откровенном образе снялась для отечественного бренда Say no more. Пост опубликован на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда сериала «Слово пацана» предстала перед камерой в бордовом костюме. Комплект включал в себя джемпер с капюшоном и глубоким вырезом и мини-шорты. При этом она также надела бюстгальтер и прозрачные кружевные легинсы в сочетании с высокими сапогами с широкими голенищами.

Кроме того, девушку запечатлели в сером мини-платье и черных кожаных перчатках.

