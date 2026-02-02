Реклама

14:23, 2 февраля 2026Мир

Бельгия решила арендовать тюрьмы в Эстонии из-за избытка заключенных мигрантов

Soir: Бельгия арендует тюрьмы Эстонии из-за избытка заключенных мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicole Piepgras / Shutterstock / Fotodom

Бельгия планирует арендовать тюремные места в Эстонии, а также в Албании и самопровозглашенном Косово для содержания осужденных преступников-мигрантов из-за перегрузки местной пенитенциарной системы. Об этом сообщает газета Soir со ссылкой на министерство юстиции королевства.

Министр юстиции Аннелис Верлинден заявила, что изучает возможность отправки лиц с неурегулированным статусом пребывания отбывать наказание в странах их происхождения или в иностранных пенитенциарных учреждениях. С этой целью она на этой неделе посетит Эстонию, ранее аналогичные визиты состоялись в Албанию и Косово.

«Если лицо приговорено в Бельгии, но не имеет права на проживание, оно может отбывать срок заключения в стране своего происхождения или в иностранных тюремных учреждениях», — пояснила министр. В Минюсте Бельгии считают Косово, Албанию и Эстонию «сильными правовыми государствами», где права осужденных не будут нарушены.

В октябре 2025 года из тюрем Великобритании за неделю случайно выпустили шесть заключенных. Ассоциация тюремных надзирателей (POA) страны обратила внимание на многочисленные ошибки в работе исправительных заведений после скандальной истории Хадуша Кебаты, который оказался на свободе 24 октября.

Гражданина Эфиопии, которого осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки, должны были этапировать в тюрьму для иностранных преступников, подлежащих депортации. Однако его по ошибке выпустили на свободу. На поиски насильника ушло два дня.

28 октября председатель POA Марк Фэрхерст сообщил СМИ, что ошибочные освобождения стали постоянным явлением в Британии за последний год и власти знают об этом. По его словам, ошибки происходят из-за плохой подготовки надзирателей и новой программы досрочного освобождения, которую ввели из-за того, что в 2024 году британские тюрьмы оказались переполнены.

