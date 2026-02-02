Билайн подвел итоги партнерства с с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

В октябре 2025 года Билайн внедрил сервис «Геопоиск с ЛизаАлерт»

Билайн более 13 лет является ключевым партнером поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», обеспечивая технологическую и информационную поддержку поисковых операций по всей стране.

За прошедший 2025 год в «ЛизаАлерт» поступило 50 564 заявок на поиск пропавших людей, 38 662 человека удалось найти и спасти. Всего за время работы отряда спасено более 250 000 человек. За этими цифрами стоят тысячи семей, для которых ожидание закончилось словами «Найден.Жив».

В октябре 2025 года Билайн внедрил новый сервис «Геопоиск с ЛизаАлерт». Это функция, позволяющая абоненту заранее дать согласие на передачу данных о местоположении своего устройства отряду «ЛизаАлерт» в случае бедствия. Точность определения местоположения зависит от условий: в городской среде — 50 –100 метров, в природной среде — 300 –1000 метров. Для использования сервиса необходимо заранее дать согласие в приложении Билайна. Функция стала развитием пилотного сервиса, запущенного в апреле 2025 года, который позволяет родственникам за несколько минут запросить геолокацию пропавшего, если SIM-карта оформлена на них.

В 2025 году в региональные подразделения отряда переданы 76 из 100 комплектов оборудования «Мультисим балансировщик», позволяющие обеспечить связь в труднодоступных местах.

В 2025 году Билайн стал партнером конкурса «Автономный поиск» Национальной технологической инициативы. Конкурс направлен на развитие решений с использованием ИИ, которые позволяют оперативно обнаружить человека, терпящего бедствие в природной среде. Для того, чтобы в каждом регионе присутствия «ЛизаАлерт» было оборудование для поиска с воздуха, объявлен сбор, к которому может присоединиться каждый — абонент любого оператора.

Система смс-информирования «Потеряться — не значит пропасть» — бесплатная подписка, благодаря которой добровольцы получают уведомления о поисках рядом с ними. Оповещения получают более 90 тысяч человек в 66 регионах России, люди, которые заранее подписались на сервис на сайте lizaalert.beeline.ru. В 2025 году разослано более 1,3 миллиона SMS-сообщений. В 2025 году в рассылке появились новые регионы — Хабаровск, Камчатский Край и Крым.

Сервис «Билайн.Поиск» использует возможности Big Data для оповещения потенциальных свидетелей, тех, кто мог находиться в районе предполагаемого поиска. Все данные остаются анонимными и обезличенными. Получив сообщение, человек сам решает, откликнуться ли и передать информацию отряду. Ежегодно с помощью сервиса рассылается более 1,5 миллиона сообщений, каждое из которых может стать недостающим звеном в поиске.

«2025 год стал важным этапом в нашем сотрудничестве с "ЛизаАлерт". Мы реализовали новые совместные проекты, запустили важные и необходимые законодательные инициативы, заметно усилили технологическую поддержку отряда — от сервисов геопоиска и специализированного оборудования до решений на базе Big Data и ИИ, которые помогают ускорять поиски и вовлекать больше людей. Для нас это важнейшее партнерство, которое подчеркивает нашу ответственность как технологической компании: мы создаем решения, работающие в критических ситуациях, когда на кону человеческая жизнь и каждая минута имеет значение. Наш совместный опыт и работа вдохновляют всю команду Билайна, и мы гордимся нашими совместными результатами!» — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

По словам руководителя ПСО «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, Билайн и «ЛизаАлерт» — это «пример настоящей дружбы и социально-ориентированного бизнеса». «В этом году появилась новая важнейшая для нас инициатива — это возможность граждан самостоятельно принимать решение о том, что они могут поделиться своим местоположением с отрядом в случае, если они терпят бедствие. Участие в передовых технологических проектах, инициированных отрядом, демонстрирует настрой компании и ее ориентацию на общественно значимые задачи», — добавил он.

