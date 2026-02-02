Реклама

Экономика
17:41, 2 февраля 2026Экономика

Российские киношники превратили церковь XIX века в ледяной столп

Виктория Клабукова

Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

Российские киношники превратили старинную церковь в ледяной столп. Местные жители опасаются, не повредит ли съемочный процесс целостности сооружения, пишет «Подъем».

Крупный сериал для федерального канала снимают в селе Нижние Подгоричи Калужской области не первый год. В съемках задействована церковь Николая Чудотворца, построенная в середине XIX века. Поначалу она была деревянной, но в 1907 году ее перестроили в кирпиче. В 30-х годах церковь закрыли, верхние ярусы оказались разрушены. В 60-х на долю храма выпала новая беда: из-за удара молнии вспыхнула кровля. Пожарные не могли потушить сооружение такой высоты, и крыша сгорела полностью. В настоящее время в качестве церкви здание не функционирует. В список объектов культурного наследия конструкцию также не внесли.

Создатели сериала вдохнули в здание новую жизнь. Церковь стала постоянно появляться в кадре, став одним из символов ситкома. В новом сезоне в целях имитации эффекта ледяного дождя храм облили водой из пожарной машины в мороз. В ответ на возмущения сельчан в местной администрации заверили, что все действия съемочной бригады были согласованы, а благодаря сериалу сооружение даже начали восстанавливать. По словам чиновников, киношники оставляют после себя декорации, благоустраивая окрестности, ремонтируют дорогу и одну из стен церкви. Весь съемочный процесс находится под строгим контролем властей, подчеркнули в администрации.

Ранее стало известно, что культовый особняк из фильма «Один дома» вернет свой экранный облик. Реконструкцию проведут за счет нового владельца дома.

