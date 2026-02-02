В России отреагировали на прозвучавший в Европе призыв к диалогу

Депутат Чепа: Создание канала связи ЕС с РФ зависит от задач Европы

Создание канала связи между Европейским союзом (ЕС) и Россией по Украине зависит от того, какие задачи европейцы ставят перед собой, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал к созданию прямого канала связи между Евросоюзом и Россией. Дипломат подчеркнул, что такой диалог должен вестись в условиях прозрачности для Украины.

«Я не понимаю, какие задачи они хотят ставить перед собой. Если задача — продолжение той политики, которую они проводили, начиная с 2014 года, то в таком ключе вряд ли нам будет интересно чего-то с ними обсуждать. Попытки нас давить, шантажировать и получать более прогнозируемые результаты от своих предположений — это одно. Чего они будут добиваться?» — высказался депутат.

Если они всячески противостоят продвижению мирного соглашения и делают все, чтобы конфликт продолжался, то какой с ними может быть такой канал связи. Ради чего? А так мы готовы на любые контакты, мы готовы взаимодействовать, если это взаимодействие носит какой-то прагматичный и полезный характер Алексей Чепа депутат Госдумы

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция полна решимости усилить давление на Россию.

