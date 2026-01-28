Макрон заявил об усилении давления на Россию

Макрон: Франция полна решимости усилить давление на Россию

Европа должна в полной мере быть вовлечена в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, при этом Франция полна решимости усилить давление на Россию. Об этом в своем аккаунте социальной сети Х заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я только что разговаривал с президентом Зеленским. После встречи G7, сопредседателем которой выступила Франция, на Украину будут отправлены генераторы, чтобы помочь населению пережить зиму. Позиция Франции ясна: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметил французский лидер.

Макрон также сообщил, что обсудил с Зеленским трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием представителей России, Украины и США. По его словам, «европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые вопросы».

При этом глава государства подчеркнул, что Париж «по-прежнему полон решимости усилить давление» на Москву и работает над новыми европейскими санкциями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча группы по безопасности Россия — США — Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби.