12:10, 2 февраля 2026

Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн извлек выгоду от переворота на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Сатанинская клика увидела и извлекла выгоду из "множества возможностей, множества" после переворота на Украине, который привел к украинскому конфликту», — говорится в публикации.

Глава РФПИ прикрепил переписку Эпштейна, предположительно, с французской банкиршей Ариан де Ротшильд. В письме финансист писал о «множестве возможностей», которые можно извлечь из переворота на Украине.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. В них упоминаются имена многих известных личностей, а также раскрываются новые подробности преступлений финансиста.

