Мир
02:11, 2 февраля 2026Мир

Экс-аналитик ЦРУ допустил размещение ядерного оружия США в Гренландии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США могут разместить ядерное оружие в Гренландии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США могут разместить свое ядерное оружие в Гренландии, если на острове будут открыты новые американские военные базы. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты действовали аналогичным образом на других своих военных объектах за рубежом. «Да, конечно [Вашингтон может разместить в Гренландии ядерное оружие]. В Англии у нас уже есть ядерное оружие. В чем тут разница?» — сказал Джонсон.

Эксперт также добавил, что Дания и Гренландия никогда не пытались помешать изменению военного присутствия США на острове.

Ранее президент США Дональд Трамп пошутил, что Гренландия может стать 52-м штатом страны. Кандидатом на место 51-го штата американский лидер назвал Канаду, а на место 53-го — Венесуэлу.

