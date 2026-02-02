Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

WP: Трамп пошутил о становлении Гренландии, Канады и Венесуэлы штатами США

Президент США Дональд Трамп пошутил о трех новых штатах в составе страны. На это обратила внимание газета The Washington Post.

На субботнем ужине американский лидер заявил, что у него нет планов захватывать Гренландию, он хотел бы ее купить.

«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом», — продолжил политик. Как отмечает WP, заявление прозвучало в шутливом формате.

Ранее президент США назвал премьера Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.

