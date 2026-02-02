Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 3 февраля 2026Бывший СССР

Эпштейн искал своих жертв в Одессе

«Лента.ру»: Финансист Эпштейн искал молодых девушек из Одессы для секса
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stanislaw1999 / Shutterstock / Fotodom

Педофил-финансист Джеффри Эпштейн регулярно искал новых жертв среди гражданок Украины — особенно часто к нему привозили девушек из Одессы. Об этом «Лента.ру» узнала из архивов покойного миллиардера, опубликованных американским Минюстом.

В частности, Эпштейн неоднократно просил помощницу Лесли Грофф находить ему «спутниц» для встреч, которые проходили в Париже.

Например, в сентябре 2018 года она бронировала билеты для 20-летней жительницы Одессы Ольги З., а также для других девушек, чьи имена не раскрываются.

В переписке указывались паспортные данные, маршруты перелетов через Москву или Стамбул, а также сроки пребывания. К анкетам нередко прикладывались фотографии и скриншоты из соцсетей.

«Пожалуйста, перепроверьте даты и время с каждой девушкой и убедитесь, что они доступны для того, что запрашивает Джеффри», — указывала в одном из рабочих писем Лесли Грофф.

При этом более ранние письма показывают, что еще в 2012 году Эпштейн не хотел работать с девушками с Украины, считая, что они «выглядят изможденными».

«Отменила поездку в Украину. Не увидела там ни одной симпатичной девушки, а ведь была на неделе моды. Я говорила Джеффри, что с объективной точки зрения все девушки, которых мы встречали с Украины, выглядят изможденными», — писала неназванная помощница финансиста своим коллегам.

Ранее стало известно, что Эпштейн в 2014 году обсуждал события на Евромайдане с Ариан де Ротшильд, которая в настоящий момент является банкиром и генеральным директором Edmond de Rothschild Group. «Восстание на Украине даст много возможностей, много», — отмечал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о крайне сложной ситуации в российском регионе из-за ВСУ

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    МВД раскрыло хищения более чем на один миллиард рублей на выплатах инвалидам

    Мужчина попал за решетку из-за секса с пылесосом

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

    В Калининграде начнут собирать премиум-внедорожники из Китая

    ВСУ бросились бежать в Сумской области

    Российский тревел-блогер объяснил популярность Южной Африки у соотечественников

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok