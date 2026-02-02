«Лента.ру»: Финансист Эпштейн искал молодых девушек из Одессы для секса

Педофил-финансист Джеффри Эпштейн регулярно искал новых жертв среди гражданок Украины — особенно часто к нему привозили девушек из Одессы. Об этом «Лента.ру» узнала из архивов покойного миллиардера, опубликованных американским Минюстом.

В частности, Эпштейн неоднократно просил помощницу Лесли Грофф находить ему «спутниц» для встреч, которые проходили в Париже.

Например, в сентябре 2018 года она бронировала билеты для 20-летней жительницы Одессы Ольги З., а также для других девушек, чьи имена не раскрываются.

В переписке указывались паспортные данные, маршруты перелетов через Москву или Стамбул, а также сроки пребывания. К анкетам нередко прикладывались фотографии и скриншоты из соцсетей.

«Пожалуйста, перепроверьте даты и время с каждой девушкой и убедитесь, что они доступны для того, что запрашивает Джеффри», — указывала в одном из рабочих писем Лесли Грофф.

При этом более ранние письма показывают, что еще в 2012 году Эпштейн не хотел работать с девушками с Украины, считая, что они «выглядят изможденными».

«Отменила поездку в Украину. Не увидела там ни одной симпатичной девушки, а ведь была на неделе моды. Я говорила Джеффри, что с объективной точки зрения все девушки, которых мы встречали с Украины, выглядят изможденными», — писала неназванная помощница финансиста своим коллегам.

Ранее стало известно, что Эпштейн в 2014 году обсуждал события на Евромайдане с Ариан де Ротшильд, которая в настоящий момент является банкиром и генеральным директором Edmond de Rothschild Group. «Восстание на Украине даст много возможностей, много», — отмечал он.