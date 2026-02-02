Еврокомиссию уличили в недостатке мужества

Экс-комиссар ЕС Шмит обвинил Еврокомиссию в недостатке солидарности и мужества

Бывший еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит обвинил Еврокомиссию (ЕК) в недостатке мужества и солидарности, раскритиковав ее реакцию на санкции США в отношении бывшего комиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона. Об этом он заявил в интервью Politico.

Вашингтон запретил Бретону поездки в Соединенные Штаты из-за того, что в Белом доме сочли несправедливыми его усилия по регулированию американских социальных сетей и технологических гигантов. Еврокомиссия согласилась оказать ему юридическую поддержку, но публично не выступила в его защиту.

Шмит напомнил, что законы ЕС о цифровых услугах и рынках, которые не устраивают Вашингтон, были приняты всеми 27 членами Коллегии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, а не только Бретоном. По его мнению, Еврокомиссии следовало публично заявить, что санкции направлены против всех.

«Это тот момент, когда мы должны были проявить больше солидарности... Но мужество не всегда разделяется, в том числе и в политической сфере», — сказал Шмит.

Ранее стало известно, что конфликт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас ставит под угрозу существование всего объединения. Отмечается, что конфликт внутри ЕС повлиял на то, что Европа поссорилась с руководством США и теперь живет на «добровольном острове изоляции», выдумывая вокруг себя «бесчисленное множество врагов».