Мир
05:07, 1 февраля 2026Мир

ЕС предрекли раскол из-за конфликта Каллас и фон дер Ляйен

SC: Борьба фон дер Ляйен с Каллас ставит под угрозу существование всего ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас ставит под угрозу существование всего объединения. Такое развитие событий предрекло издание Strategic Culture (SC).

«Внутри ЕC происходит нечто новое и примечательное: отношения между фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каллас испортились. То есть внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны», — указано в статье.

Отмечается, что конфликт внутри ЕС повлиял на то, что Европа поссорилась с руководством США и теперь живет на «добровольном острове изоляции», выдумывая вокруг себя «бесчисленное множество врагов».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил Каллас и фон дер Ляйен в уничтожении промышленности ЕС. «Трудолюбивые Урсула и Кая разрушают промышленность ЕС вместе», — написал он.

