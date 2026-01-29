Реклама

Мир
13:47, 29 января 2026Мир

Дмитриев назвал виновных в уничтожении промышленности ЕС

Дмитриев: Каллас и фон дер Ляйен виновны в уничтожении промышленности ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кая Каллас (слева) и Урсула фон дер Ляйен (справа)

Кая Каллас (слева) и Урсула фон дер Ляйен (справа). Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уничтожили промышленность ЕС. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Трудолюбивые Урсула и Кая разрушают промышленность ЕС вместе», — написал он, прикрепив к публикации европейскую статистику.

По данным статистики, с 2022 года Европа потеряла 9 процентов своих мощностей химического производства. Мощности производства в Германии снизились на 25 процентов, в Нидерландах — на 20 процентов. Показатели Великобритании упали на 12 процентов, Франции — на 10 процентов, Италии — на 7 процентов. В общей сложности около 20 тысяч человек лишились работы.

Ранее экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер поддержал идею ядерного перевооружения европейских стран. По его мнению, ФРГ совершит серьезную ошибку, рассматривая ядерный вопрос как национальную проблему. Он отметил, что государству необходимы европейские партнеры.

