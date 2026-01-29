Дмитриев: Каллас и фон дер Ляйен виновны в уничтожении промышленности ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уничтожили промышленность ЕС. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Трудолюбивые Урсула и Кая разрушают промышленность ЕС вместе», — написал он, прикрепив к публикации европейскую статистику.

По данным статистики, с 2022 года Европа потеряла 9 процентов своих мощностей химического производства. Мощности производства в Германии снизились на 25 процентов, в Нидерландах — на 20 процентов. Показатели Великобритании упали на 12 процентов, Франции — на 10 процентов, Италии — на 7 процентов. В общей сложности около 20 тысяч человек лишились работы.

