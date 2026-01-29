В Германии выступили за ядерное перевооружение Европы

Экс-глава МИД Германии Фишер выступил за ядерное перевооружение Европы

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер выступил за ядерное перевооружение стран Европы. Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel.

«Европа должна это сделать, потому что американские гарантии безопасности сейчас под вопросом», — сказал экс-глава МИД ФРГ.

По мнению Фишера, для Германии было бы серьезной ошибкой рассматривать ядерный вопрос как национальную проблему. «Германия никогда больше не должна действовать в одиночку, никогда. Нам нужны наши европейские партнеры», — отметил он.

Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают создание собственного ядерного оружия на фоне споров с США из-за Гренландии.