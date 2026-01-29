Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 29 января 2026Мир

В Германии выступили за ядерное перевооружение Европы

Экс-глава МИД Германии Фишер выступил за ядерное перевооружение Европы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер выступил за ядерное перевооружение стран Европы. Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel.

«Европа должна это сделать, потому что американские гарантии безопасности сейчас под вопросом», — сказал экс-глава МИД ФРГ.

По мнению Фишера, для Германии было бы серьезной ошибкой рассматривать ядерный вопрос как национальную проблему. «Германия никогда больше не должна действовать в одиночку, никогда. Нам нужны наши европейские партнеры», — отметил он.

Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают создание собственного ядерного оружия на фоне споров с США из-за Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

    Выглядящая гораздо моложе своих лет 74-летняя женщина раскрыла свой секрет

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok