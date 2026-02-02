Реклама

Фигурант дела экс-замминистра ДНР раскрыл схемы хищений у Минобороны и ушел на СВО

Фото: Global Look Press

Соучредитель субподрядной строительной компании «Технострой» Виталий Прудников, который является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлии Мерваезовой, раскрыл схемы хищений у Минобороны России и ушел в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело в отношении Прудникова приостановили. Собеседник агентства сообщил, что предприниматель последовательно давал показания, раскрывая роль и действия каждого из фигурантов.

В июле 2024 года Прудников уже уезжал на СВО, где был пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования. Осенью 2025 году его этапировали в Москву для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами и предъявления новых обвинений.

По версии следствия, в период руководства в 2021 — 2022 годах АО «Военно-строительная компания» Мерваезова вместе с сообщниками выводила деньги при заключении контрактов на строительство. Общий ущерб от мошеннических действий оценили в 4 миллиарда 126 миллионов рублей.

