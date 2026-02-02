Реклама

09:09, 2 февраля 2026

Лебедев предрек превращение канцлера Германии в «кремлевского пропагандиста»

Блогер Лебедев: Канцлер ФРГ Мерц может превратиться в кремлевского пропагандиста
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предрек превращение канцлера Германии Фридриха Мерца в «кремлевского пропагандиста» на фоне его последних заявлений. Об этом Лебедев заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

В частности, Лебедев обратил внимание на слова Мерца о том, что он надеется на сближение Москвы и Берлина в будущем. Также дизайнер отреагировал на рассуждения канцлера о том, что Германия совершила стратегическую ошибку, когда в 2011 году отказалась от атомной энергетики.

«Так, глядишь, он еще при своем действующем сроке станет прям настоящим кремлевским пропагандистом», — констатировал блогер.

15 января Мерц высказался о том, что ФРГ следует восстановить отношения с Россией в долгосрочной перспективе. Канцлер также добавил, что считает Россию европейской страной.

