Медведев предупредил об ответе в случае размещения войск стран НАТО на Украине

Зампред СБ Медведев: Войска на Украине станут легальной целью для уничтожения

В случае размещения войск стран НАТО на Украине они станут легальной целью для уничтожения. Об этом предупредил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, его ответ приводит ТАСС.

Люди, которые об этом рассуждают, «просто не хотят договариваться», отметил политик.

Медведев напомнил, что идеи о появлении войск из государств НАТО на Украине звучали неоднократно. Бывший президент России подчеркнул, что возможная ответная мера неизменна.

«Поразительно. Видимо, люди, которые об этом рассуждают, просто не хотят договариваться. Во всяком случае, европейские руководители», — предположил он.

До этого зампред Совбеза России считал, что НАТО является врагом Москвы. Тогда он обратил внимание на то, что Североатлантический альянс радостно объявил о ликвидации Совета Россия — НАТО. Медведев подчеркивал, что разделяет их восторг.