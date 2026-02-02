Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 2 февраля 2026Россия

Медведев предупредил об ответе в случае размещения войск стран НАТО на Украине

Зампред СБ Медведев: Войска на Украине станут легальной целью для уничтожения
Майя Назарова

Фото: Yves Herman / Reuters

В случае размещения войск стран НАТО на Украине они станут легальной целью для уничтожения. Об этом предупредил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, его ответ приводит ТАСС.

Люди, которые об этом рассуждают, «просто не хотят договариваться», отметил политик.

Медведев напомнил, что идеи о появлении войск из государств НАТО на Украине звучали неоднократно. Бывший президент России подчеркнул, что возможная ответная мера неизменна.

«Поразительно. Видимо, люди, которые об этом рассуждают, просто не хотят договариваться. Во всяком случае, европейские руководители», — предположил он.

До этого зампред Совбеза России считал, что НАТО является врагом Москвы. Тогда он обратил внимание на то, что Североатлантический альянс радостно объявил о ликвидации Совета Россия — НАТО. Медведев подчеркивал, что разделяет их восторг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приравнять освободителей к палачам». В Израиле отреагировали на скандальное заявление президента Польши о роли СССР в холокосте

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Американцы возобновили поставки украшений в Россию

    Россиянин Демин забросил мяч в собственное кольцо в матче НБА

    Стали известны победители музыкальной премии «Грэмми»

    Предсказана судьба курса рубля в феврале

    Медведев раскрыл самый сложный вопрос по Украине

    Раскрыто влияние морозов на связь и технику

    Заработок наемников в рядах ВСУ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok