«Лента.ру»: Биржевая стоимость золота резко упала

После затяжного удорожания в конце 2025-го — начале 2026 года мировые цены на золото перешли к стремительному снижению. Эксперты связывают разворот тренда с рядом факторов, включая затягивание паузы в смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, укрепление доллара и ослабление спекулятивного эффекта.

Впрочем, говорить о долгосрочной тенденции преждевременно, утверждают аналитики. Золото представляет собой высоковолатильный актив, остро реагирующий на самые незначительные внешние колебания. Котировки драгметалла в обозримом будущем могут вновь начать расти, если геополитическая ситуация в мире станет ухудшаться.

Мировые цены на ключевые драгметаллы резко упали после рекордного роста

После рекордного подорожания в декабре-январе биржевая стоимость золота начала стремительно падать. В конце первого месяца 2026 года котировки драгметалла снизились примерно на 18 процентов, или почти на 1,2 тысячи долларов с пикового уровня. В ходе торгов в понедельник, 2 февраля, цена золота на американской бирже Comex стабилизировалась в коридоре 4660-4670 долларов за тройскую унцию, хотя еще 29 января она составляла порядка 5600 долларов.

примерно до 4670 долларов за тройскую унцию опустилась биржевая стоимость золота в ходе торгов 2 февраля

Вместе с золотом в начале февраля стремительно дешевело серебро. За несколько дней биржевая стоимость этого драгметалла сократилась примерно в полтора раза — с более чем 120 до около 79 долларов за тройскую унцию. Резкое падение котировок основных драгоценных металлов фиксировалось на Comex несколько дней подряд. Разворот тренда ряд экспертов называло неизбежным. В обозримом будущем, прогнозируют аналитики, тенденция удешевления ключевых драгметаллов может закрепиться.

Основные драгметаллы дешевеют в том числе на фоне укрепления доллара

Активному удешевлению золота и серебра во многом поспособствовала пауза в смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, отметил аналитик «Финам» Александр Потавин. Это произошло на фоне обострения конфликта между главой Белого дома Дональдом Трампом и руководителем американского регулятора Джеромом Пауэллом. Президент США неоднократно критиковал главу ФРС за отказ значительно снизить ключевую ставку и называл Пауэлла вредителем и угрозой нацбезопасности страны.

Фото: Chaiwat Subprasom CS / Reuters

В результате Трамп выдвинул на этот пост своего советника по вопросам экономической политики — Кевина Уорша. В случае утверждения его кандидатуры Сенатом базовая ставка в стране, вероятнее всего, начнет снижаться. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС, как правило, приводит к ослаблению доллара по отношению к мировым валютам. Это значит, что в обозримом будущем котировки золота и серебра могут вновь перейти к росту. Однако пока, объясняет Потавин, процентная ставка в США все еще остается на уровне 3,5-3,75 процента годовых. Пауза в смягчении ДКП оказывает давление на котировки основных драгметаллов и приводит к укреплению доллара, констатировал он.

Участники фондового рынка фиксируют рекордную прибыль за январь

Среди других кандидатов на пост главы ФРС США числились директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, член совета регулятора Кристофер Уоллер и исполнительный директор инвестиционной компании BlackRock Рик Ридер. Хотя именно Уорш представлялся наиболее жестким в отношении ДКП, сейчас он публично высказывается за дальнейшее снижение процентной ставки, отмечает Потавин из «Финам». Однако его «ястребиный» флер все же сказался на котировках золота и серебра. Ради перестраховки участники фондового рынка решили зафиксировать рекордную прибыль за январь. В результате на биржевом рынке драгметаллов произошла неизбежная коррекция, о чем ранее неоднократно предупреждали эксперты.

Именно новость о выдвижении Кевина Уорша на пост главы ФРС США рынки использовали как повод для коррекции Александр Потавин аналитик «Финам»

Золото, как и серебро, представляет собой высоковолатильный актив. Котировки такого рода биржевых продуктов остро реагируют на самые незначительные внешние факторы. После затяжного удорожания драгметаллов обычно наступает коррекция, а их стоимость закрепляется на более низком уровне в сравнении с пиковыми значениями, поясняют эксперты. Ближе к концу января на фондовом рынке сформировался «спекулятивный перегрев», отмечал аналитик Росс Норман. Сейчас этот тренд постепенно сходит на нет — как в случае с серебром, так и с золотом, заключил эксперт.

Инвестиции в золото и серебро должны быть осторожными

Динамика котировок основных драгметаллов зависит от множества факторов. Рекордные рост цен на золото и серебро, фиксировавшийся в начале 2026 года, был обусловлен в том числе напряженной геополитической ситуацией в мире. Задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозы военного вторжения США в Иран из-за массовых протестов в ближневосточной стране, споры Вашингтона и Брюсселя вокруг Гренландии, продолжение боевых действий на Украине поспособствовали стремительному росту глобального спроса на драгметаллы. В кризисные времена, поясняли эксперты, они традиционно воспринимаются участниками рынка в качестве «активов-убежищ».

Фото: Anindito Mukherjee / Bloomberg / Getty Images

В обозримом будущем вышеуказанные факторы продолжат оказывать давление на котировки ключевых драгметаллов, сходятся во мнении аналитики. Это означает, что на бирже может вновь начаться ралли. Подобного рода «ценовые гонки» — обычное явление для фондового рынка. На этом фоне подходить к инвестициям в золото и серебро следует осторожно, пояснил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Вслед за стремительным удорожанием драгметаллов следует неизбежная коррекция, и наоборот. Активно приобретать золото и серебро в периоды турбулентности — сомнительная инвестстратегия, указал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер. Более оптимальным вариантом, по его словам, стало бы дождаться стабилизации цен.