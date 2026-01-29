Трамп назвал главу ФРС вредителем и угрозой нацбезопасности США

Трамп: ФРС вредит США и угрожает нацбезопасности, если не снижает ставку

Руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл вредит стране и ее национальной безопасности. Об этом, как сообщило ТАСС, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя решение американского регулятора не снижать ставку, оставив ее на уровне 3,5-7,75 процента.

По мнению Трампа, у главы ФРС не было совершенно никаких причин отказываться от уменьшения ставки. Такая политика, по расчетам хозяина Белого дома, стоит США миллиарды долларов каждый год. Президент убежден, что в Соединенные Штаты поступает так много денег за счет пошлин, что ставка в стране должна быть самой низкой в мире.

В связи с этим Трамп подчеркнул, что введенные им тарифы уже сделали Америку сильнее и влиятельнее любой другой страны.

До этого ФРС сообщила, что сохранила ставку неизменной, так как хочет дождаться новых данных о состоянии американской экономики. Кроме того, регулятор обратил внимание, что инфляция в стране остается на повышенных уровнях.