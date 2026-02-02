Москвичам назвали самые холодные дни недели

Синоптик Позднякова: Пик холодов в Москве придется на 3-5 февраля

Пик холодов в столице придется на середину недели. Своим прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Большую часть текущей недели температура в мегаполисе будет отставать от климатической нормы на 10-12 градусов. Самыми холодными днями окажутся вторник, среда и четверг, с 3 по 5 февраля. По ночам температура в Москве будет варьироваться от минус 18 до минус 23 градусов, по области может похолодать и до отметки в минус 25 градусов. В дневные часы показатель составит около минус 15-17 градусов, в Подмосковье — минус 17-20 градусов. Существенных в осадков в эти дни, по данным синоптика, не предвидится. Разве что небольшой снег выпадет во вторник.

Меняться погода начнет только в пятницу, 6-го числа. Ночью столбики термометров будут держаться в пределах минус 15-20 градусов. В течение дня пройдет небольшой снегопад, но к вечеру осадки усилятся, предупреждает Позднякова. Снегопады продолжатся на выходных, за счет чего сугробы в Москве вырастут на 3-5 сантиметров. Температура в эти дни поднимется до минус 10-15 градусов, по ночам показатель не упадет ниже минус 12-17 градусов.

Это не последняя волна похолодания в столице — температурные аномалии сохранятся вплоть до второй декады февраля. Сильных морозов, правда, не ожидается — ниже минус 25 градусов температура в городе не опустится. Для мегаполиса аномалия составляет более семи градусов.

Минувшая ночь стала для москвичей самой холодной за зиму. Так, самый низкий показатель в ночь на 2 февраля составил минус 19,1 градуса.