Украинцев предупредили о массированном налете дронов

Insider UA: Украина может подвергнуться массированному налету дронов

Украина скоро может подвергнуться налету беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA.

По его данным, атака может состояться в понедельник, 2 февраля. «Начались пуски БПЛА из как минимум 5 направлений и идет подготовка к запускам на других локациях», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по энергоресурсам Украины. Атаке подверглись угольные шахты и другие объекты, которые снабжают ТЭЦ топливом, а также критически важные объекты в Павлограде, Днепропетровске, Харькове.