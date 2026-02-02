Реклама

02:43, 2 февраля 2026

На Западе признали превосходство России над Европой и Украиной в сфере обороны

Журналист Арис: Европа и Украина отстают от России в сфере обороны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Россия значительно превосходит Европу и Украину по объемам производства в оборонительной сфере. Чтобы догнать Москву, Европе потребуются годы, считает главный редактор Business New Europe Бен Арис. Об этом он заявил в интервью дипломату Иану Прауду, опубликованном на его YouTube-канале.

«Впереди у нас огромные проблемы. <…> Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать», — сказал Арис. Он подчеркнул, что Россия продолжает развивать оборонный сектор и внедрять инновации, в числе которых и гиперзвуковые ракеты.

Журналист отметил, что у Европы нет ни одного оружия, которым можно было бы противостоять гиперзвуковым ракетам — по его словам, с этим не справится даже ЗРК Patriot. «Россия держит пистолет у виска Запада», — резюмировал Арис.

Ранее Дания признала превосходство России над Европой в оборонно-промышленном комплексе.

