Журналист Арис: Европа и Украина отстают от России в сфере обороны

Россия значительно превосходит Европу и Украину по объемам производства в оборонительной сфере. Чтобы догнать Москву, Европе потребуются годы, считает главный редактор Business New Europe Бен Арис. Об этом он заявил в интервью дипломату Иану Прауду, опубликованном на его YouTube-канале.

«Впереди у нас огромные проблемы. <…> Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать», — сказал Арис. Он подчеркнул, что Россия продолжает развивать оборонный сектор и внедрять инновации, в числе которых и гиперзвуковые ракеты.

Журналист отметил, что у Европы нет ни одного оружия, которым можно было бы противостоять гиперзвуковым ракетам — по его словам, с этим не справится даже ЗРК Patriot. «Россия держит пистолет у виска Запада», — резюмировал Арис.

Ранее Дания признала превосходство России над Европой в оборонно-промышленном комплексе.