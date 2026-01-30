Дания признала превосходство России над Европой в оборонной промышленности

Датская разведка признала превосходство России над Европой в ОПК

Дания признала превосходство России над Европой в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом со ссылкой на доклад Службы военной разведки Дании за 2025 год сообщает ТАСС.

По оценке ведомства, в настоящее время Россия производит техники и боеприпасов больше, чем все страны Европы вместе. В службе связывают это с тем, что Москва раньше Брюсселя начала реформировать оборонную промышленность.

В Копенгагене отмечают, что российская сторона отдает предпочтение выпуску баллистических и крылатых ракет, а также дронов большой дальности.

Ранее агентство со ссылкой на обзор военной разведки Финляндии за 2026 год сообщило, что российская оборонная промышленность смогла адаптироваться к условиям конфликта.

В декабре обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт заметил, что план НАТО OPLAN DEU по войне с Россией, в котором центральная роль отведена Германии, несостоятелен.