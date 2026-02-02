Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на «ту самую кнопку»

Зампред СБ Медведев: Глава ядерной страны не может исключать использования ЯО

Любой глава ядерной страны не может исключать использования ядерного оружия (ЯО). Так на вопрос военкора Семена Пегова о готовности нажать на «ту самую кнопку» ответил экс-президент России, ныне — зампред Совбеза Дмитрий Медведев, видео его ответа опубликовано в Telegram.

Медведев отметил, что если глава ядерного государства не готов испопьзовать ТЯО при необходимости, он должен отказаться от такого рода должности.

«Исключать (использования ЯО — прим. «Ленты.ру») никогда нельзя, но не дай бог, чтобы это произошло. как верховный главнокомандующий я, естественно, принимал участие во всех тренировках, в том числе по ядерному оружию», — заявил он. Также Медведев сообщил, что за жизнь он успел пострелять из многих видов вооружения, среди которых не только автоматы и пистолеты, но и артиллерия.

Также в ходе интервью Дмитрий Медведев оценил опасность глобальной мировой войны, отметив, что она не снижается.