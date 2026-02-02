Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:16, 2 февраля 2026Россия

Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на «ту самую кнопку»

Зампред СБ Медведев: Глава ядерной страны не может исключать использования ЯО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Любой глава ядерной страны не может исключать использования ядерного оружия (ЯО). Так на вопрос военкора Семена Пегова о готовности нажать на «ту самую кнопку» ответил экс-президент России, ныне — зампред Совбеза Дмитрий Медведев, видео его ответа опубликовано в Telegram.

Медведев отметил, что если глава ядерного государства не готов испопьзовать ТЯО при необходимости, он должен отказаться от такого рода должности.

«Исключать (использования ЯО — прим. «Ленты.ру») никогда нельзя, но не дай бог, чтобы это произошло. как верховный главнокомандующий я, естественно, принимал участие во всех тренировках, в том числе по ядерному оружию», — заявил он. Также Медведев сообщил, что за жизнь он успел пострелять из многих видов вооружения, среди которых не только автоматы и пистолеты, но и артиллерия.

Также в ходе интервью Дмитрий Медведев оценил опасность глобальной мировой войны, отметив, что она не снижается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали массированного налета на Россию после окончания режима прекращения ударов

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области

    Спецподразделения ГУР Украины понесли потери у российской границы

    Раскрыта вероятность авиаударов США по Ирану

    Раскрыта причина возвращения Лерчек ключей от ее Rolls-Royce

    Медведев оценил опасность глобальной мировой войны

    Названы самые уязвимые для китайского Нового года категории товаров для россиян

    Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на «ту самую кнопку»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok