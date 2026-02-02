Назван самый уязвимый бизнес в России по итогам 2025 года

«Лучи»: Самым уязвимым бизнесом в России по итогам 2025 года оказались финансы

По итогам 2025 года сложнее всего оказалось работать в сфере финансов. Самый уязвимый бизнес назвали аналитики онлайн-страховой компании «Лучи», копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1254 владельца и руководителя малого или среднего бизнеса (МСБ) из 16 крупнейших городов России с населением от 500 тысяч человек. Более трети (37,9 процента) предпринимателей заявили, что 2025 год оказался лучше их ожиданий, 28,1 процента отметили совпадение результатов с прогнозами, а 34 процента признали, что итоги года оказались хуже ожидаемых.

Сильнее всего на них повлияли рост операционных затрат (27,8 процента), изменения в поставках, логистике и партнерских цепочках (23 процента), трансформация спроса и поведения клиентов (20,9 процента), а также внутренние управленческие решения и выбранная стратегия (18,3 процента).

Наиболее уязвимой зоной по итогам года стали финансы. Лишь 9,6 процента респондентов оценивают финансовое состояние своих компаний как высоко устойчивое, тогда как более трети предпринимателей (33,9 процента) работают в режиме «от месяца к месяцу». Финансовая подушка более чем на шесть месяцев есть только у 14,8 процента бизнеса, а у 11,6 процента резервов нет вовсе. Около трети опрошенных были вынуждены сократить накопления или отказаться от них.

«На этом фоне особенно показательно отношение бизнеса к людям. Как показал наш опрос 42,6 процента компаний расширили штат, а 20,8 процента сохранили его. Сокращения носили умеренный характер — у 26,2 процента компаний, и лишь у 10,4 процента были значительными. Даже в условиях неопределенности предприниматели стремились удерживать человеческий капитал, рассматривая его как основу, а не как переменную для экстренной экономии», — пояснил основатель и СЕО онлайн-страховой «Лучи» Марк Саневич.

По данным Центробанка, российский бизнес пересмотрел свои ожидания по росту цен третий раз подряд. Аналитики регулятора отметили, что ценовые ожидания бизнеса обновили максимум с января 2025 года и вернулись к средним значениям конца 2024 года. Ценовые ожидания бизнеса в декабре достигли 25 пунктов (месяцем ранее они составляли 22,8 пункта). Среди причин называют увеличение налоговой нагрузки с января 2026 года.